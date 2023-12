VIDÉO - Petite révolution : votre voiture diesel peut désormais être convertie au GPL

Grâce à un kit, il est désormais possible de convertir au GPL les moteurs des voitures diesel. Le système, mis au point par la start-up française Rétrogaz, coûte environ 3000 euros et donne accès au certificat Crit’Air 1. Le JT de TF1 vous explique.

C’est une petite révolution. Jusqu’alors, il était impossible de convertir un moteur diesel au gaz de pétrole liquéfié (GPL), ce mélange d’hydrocarbures, essentiellement composé de butane et de propane, faisant office de carburant moins cher et moins polluant que l’essence. Du moins, en théorie seulement, puisque l’entreprise Rétrogaz est parvenue à créer un boîtier permettant enfin cette conversion, révèle Le Parisien ce lundi. Validé par l’administration, ce nouveau système donne accès à la vignette Crit’Air 1, indispensable pour circuler dans les zones à faibles émissions (ZFE).

Il y a deux ans et demi, Iphigénie Ngounou s'est lancé le défi d’utiliser ce gaz pour diminuer l’empreinte carbone des véhicules diesel comme le sien. "Notre volonté, c’est de contribuer au verdissement du parc existant, en attendant que le tout à l’électrique devienne accessible à tout le monde. On ne touche absolument rien au véhicule. On crée simplement un deuxième circuit parallèle", détaille la présidente-directrice générale de Rétrogaz dans le reportage de TF1 ci-dessus.

L'association 40 millions d'automobilistes applaudit

Pour effectuer cette transformation, il faut acheter un kit, moyennant environ 3.000 euros, pour installer un deuxième réservoir. "Il roule en bicarburation, c’est-à-dire en permanence avec 40% de diesel et 60% de gaz", précise encore Iphigénie Ngounou. Résultat : des émissions de gaz à effet de serre en moins, et une nouvelle vie pour ces 18 millions de véhicules polluants. Puisque, quelles que soient leurs anciennes vignettes Crit'Air, cette conversion permet d'obtenir la précieuse "catégorie 1".

Ces certificats de qualité de l’air classent les véhicules (non électriques) de 1 à 5, en fonction de leur niveau de pollution. Un classement qui autorise ensuite les véhicules à rouler (ou non) dans les ZFE, actuellement au nombre de 11, dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon ou Aix-Marseille, mais qui seront étendues aux 43 agglomérations françaises de plus de 150.000 habitants à l'horizon 2025.

"C'est abordable. C'est moins cher que d'acheter une voiture", réagit un automobiliste à notre micro. Un constat partagé par Pierre Chasseray, porte-parole de l'association 40 millions d’automobilistes, qui voit dans cette innovation la meilleure solution pour continuer d’utiliser les voitures diesel menacées par les ZFE : "Le prix du litre de carburant sur du GPL, c’est environ 90 centimes, alors que sur le diesel, c’est quasiment 2 euros, donc fatalement les économies générées vont permettre de rentabiliser l’investissement sur le kit." À titre d’exemple, pour le conducteur d'une petite citadine Crit'Air 3, l'installation du kit permettrait d'économiser 40% du prix du carburant chaque année, et de rentabiliser l'investissement en six ans.