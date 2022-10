Peut-on jeter son petit électroménager dans le bac de recyclage ? Le 20H vous répond

Peut-on jeter son petit électroménager dans le bac du recyclage ?

Non, même si votre sèche-cheveux a l’air tout en plastique, ça n’a rien à voir avec un emballage classique.. "Tout appareil électroménager, même le plus petit, contient des composants électriques, des polluants et potentiellement une batterie", explique-t-on chez Ecosystem, l’éco-organisme en charge du recyclage des équipements électriques et électroniques et qui publie chaque année un rapport sur la question.