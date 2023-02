VIDÉO - "Invraisemblable" : le projet d'une méga-ferme de saumons fait des vagues en Bretagne

"C'est invraisemblable qu'on fasse du saumon en pleine terre, à 30 km de la mer. Il y a des rejets de phosphore et d'azote, qui sont les carburants des algues vertes, dont on est un peu champion dans les Côtes-d'Armor", s'exprime Jean Sarasin, membre du collectif Dourioù GOuez.

Des rejets d'eau, mais aussi des prélèvements importants dans la rivière du secteur. De quoi irriter Janick Salomon, qui se souvient encore de l'été dernier. "Il y a eu un état de sécheresse. Sur le bassin de Guingamp, on a dû importer 8 000 m³ d'eau par jour. Et eux, ils consommeraient en plus, à leur dire, 600 m³ d'eau par jour", déclare-t-elle.