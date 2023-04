VIDÉO - Piscines individuelles : vers des modèles plus petits et plus raisonnables ?

Le manque d'eau récurrent semble avoir sensibilisé certains propriétaires de piscines, qui se tournent vers des alternatives plus écologiques. Dans une piscine d'Aix-en-Provence, son propriétaire n'utilise plus de produits chimiques comme le chlore. Des bactéries naturelles sont ajoutées au système de filtration. Deux fois plus chère qu'un bassin classique, cette piscine se veut économe sur le long terme : sans ajout de produits chimiques, on n'a pas besoin de changer l'eau aussi régulièrement.