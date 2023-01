VIDÉO - Plages du débarquement : Utah Beach menacée par l’érosion

L’édile souhaite éviter ce scénario catastrophe à tout prix. Tous les deux ans, la commune fait des travaux de renforcement de la dune. Elle déverse 7000 mètres cubes de sable et plante des oyats, une espèce de plantes vivaces. Le coût de l’opération s’élève à 40.000 euros. Une solution insuffisante. "L’autorisation qu’on a eue du ministère de l’Écologie, c’est de repousser du sable. On a cette autorisation jusqu’en 2028. C’est la seule solution qu’on nous a autorisée dans ce site classé. On ne peut pas mettre d’enrochement. Tout est compliqué", poursuit le maire.