Avec son plan "anti-sécheresse", le gouvernement veut réduire la consommation d'eau des Français

Enfin, le gouvernement souhaite modifier ses systèmes d'alerte en cas de sécheresse. Christophe Béchu reconnaît qu'il manque en France "un dispositif d'information en temps réel et une adresse précise via une appli ou un site Internet". Des outils que son ministère pourrait rapidement mettre en place puisque "ce genre d'épisodes va se reproduire", avertit-il. Par ailleurs, il souhaite prendre des mesures de restriction d'eau bien avant le début de l'été. "Elles seront moins contraignantes et plus efficaces. En juillet, on ne peut plus corriger le tir", précise-t-il, évoquant des "restrictions horaires et pas des restrictions journalières".

Des mesures que le ministre juge indispensable face au changement climatique. "Je ne me suis pas levé un matin en me disant, ce serait bien d’obliger les Français à consommer moins d’eau. C’est la conséquence du réchauffement climatique face à laquelle tous les Français doivent s’adapter" conclut-il dans Le Parisien. Et pour cause : plusieurs départements français sont toujours touchés par la sécheresse en ce début d'année 2023, malgré l'arrivée de l'hiver.