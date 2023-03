"Tarification progressive" de l'eau : plus vous consommez, plus vous payez cher

La mesure viserait donc à récompenser les consommateurs les plus économes. Anne-Sophie, qui témoigne dans le reportage de TF1 en tête de cet article, estime en faire partie : cette retraitée de Montpellier paie déjà, aux côtés de son compagnon Régis, 200 euros tous les six mois, un budget qu'ils ne peuvent pas dépasser. "Je ne voudrais pas que ce soit plus, j'estime que je fais attention et qu'il n'y a pas de raison de payer plus", explique-t-elle. D'autant que ces derniers mois, certaines agglomérations ont augmenté les tarifs de 10% sous l'effet de l'inflation. Le prix du mètre cube grimpe en moyenne à quatre euros en France.

Pour limiter les coûts et les consommations, une dizaine de communes expérimentent déjà la tarification progressive. Parmi elles, Montpellier justement, qui a sauté le pas tout récemment, au 1er janvier. Pour les foyers disposant d'un compteur individuel, plusieurs tranches ont été délimitées : gratuit jusqu'à 15 mètres cubes, 95 centimes jusqu'à 120, 1,40 euro jusqu'à 240 et 2,70 au-delà, détaille son site. Selon la municipalité, 70 à 75% des abonnés profiteront d'une baisse de leur facture cette année. Pour un ménage de quatre personnes qui consomme 120 mètres cubes par an, cela représente par exemple 15 euros d'économisés par an. En revanche, un quart des foyers qui ont une forte consommation devra payer plus. Pour un même ménage de quatre personnes, mais qui consomme 400 mètres cubes par an, cela représente 300 euros en plus en 2023.