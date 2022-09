Urgence climatique : osons la radicalité de la vérité !

A force de procrastination et d’invitations à des débats qui visent non pas à accélérer les décisions, mais plutôt à mieux les différer, nous nous rapprochons dangereusement des 16 "seuils de rupture" (magazine Science du 9/09/2022) dont les dépassements entraineront un emballement irréversible, qui rendra nos conditions de vie de plus en plus insupportables.

Alors que la prochaine COP va se conclure dans 2 mois sur son 27ᵉ échec consécutif, que la énième Concertation nationale sur l’énergie accouchera de son énième souris, il serait peut-être temps de faire preuve de cohérence. Car si la fin de l’abondance a été actée par notre premier magistrat, le partage équitable de la rareté n’a pas encore été décrété ! Certes, on nous parle de sobriété, mais il n’est toujours pas question de moins produire pour moins consommer, mais juste de moins gaspiller, ce qui est déjà un progrès. Et ne parlons pas non plus de renoncement, comme si dans notre modèle de société post-Covid, tout était redevenu "essentiel" dans un monde ou la quasi-totalité des ressources naturelles indispensables aux entreprises sont surexploitées. C’est vrai que certains "rêvent" que nous remarchions sur la Lune. Mais de quoi avons-nous besoin exactement ? Reconnaissons que beaucoup se contenteraient de pouvoir juste continuer de se nourrir pour un prix abordable.