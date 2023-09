VIDÉO - "On ne peut pas faire comme avant" : des projets d'autoroutes bientôt abandonnés

Face aux enjeux écologiques, à la pollution et à la sauvegarde des espaces naturelles, le ministre des Transports veut réévaluer certains projets et donner la priorité aux rails. "À l'heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant", a indiqué Clément Beaune. "Il faut regarder quelles sont les alternatives possibles, que ce soit par l'aménagement de routes départementales ou nationales ou bien par le développement du chemin de fer pour relier plus facilement des agglomérations", détaille Arnaud Aymé, spécialiste des transports.

En revanche, pour les projets déjà lancés, comme celui de l'A69, le ministre a confirmé qu'il continuerait malgré la mobilisation des opposants. "Quand il y a des décisions qui sont prises, on les applique", et "ça vaut pour l'A69", qui "a fait l'objet de très nombreuses décisions politiques et judiciaires", a-t-il expliqué sur France Inter.