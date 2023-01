"C'est totalement inacceptable" : à Pornic des milliers de "larmes de sirènes" polluent les plages

La station balnéaire de Pornic en Loire-Atlantique s'est réveillée avec une très mauvaise surprise, vendredi 13 janvier. L'association Surfrider a découvert, sur les plages de la commune, des milliers de petites billes de plastiques. Des granulés de plastique industriels (GPI) surnommés "larmes de sirènes" qui permettent de fabriquer divers produits comme des jouets, des bouteilles ou des ustensiles de cuisine.

Invisibles de loin sur la plage, ces petites billes d'à peine un centimètre sont impossibles à ramasser, car bien trop petites, et provoquent une pollution dramatique pour les écosystèmes et la biodiversité de la station balnéaire. "Ça passe inaperçu. Autant une marée noire, on peut la voir et c'est peut-être plus dramatique, mais là, ça l'est tout autant", déplore une habitante quand un autre se sent "triste" parce que "ça va durer très longtemps avant qu'elles ne disparaissent".