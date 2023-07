VIDÉO - Plastique recyclé : les Français jouent le jeu, les industriels beaucoup moins

Celui-ci est fabriqué avec du pétrole, qui est redevenu très bon marché. En un an et demi, le prix du baril de brut a presque été divisé par deux. Conséquence logique : le plastique neuf est bradé à 1000 euros la tonne en moyenne aujourd'hui. Alors que de son côté, la tonne de plastique recyclé vaut 700 euros de plus, incitant les industriels à s'en détourner.

Dans le camp d'en face, celui des producteurs de plastique recyclé, on lance une alerte rouge. Les professionnels de la filière en appellent aux consommateurs, et réclament un label qui pourrait les inciter à privilégier les plastiques recyclés.