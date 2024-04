VIDÉO - Polluants éternels : l'Assemblée épargne les ustensiles de cuisine, soulagement pour les salariés de SEB

Les salariés du groupe SEB ont eu gain de cause. Les députés ont en effet exclu ce jeudi les ustensiles de cuisines de la proposition de loi visant à restreindre l'utilisation des PFAS ou "polluants éternels". Les industriels avaient sonné l'alarme cette semaine sur les menaces pour l'emploi que ferait peser une telle interdiction.

Les salariés du groupe SEB étaient venus en nombre mercredi manifester leur colère devant l'Assemblée nationale, alors que les députés s'apprêtaient à se pencher sur une proposition de loi visant à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS ou "polluants éternels". Ces derniers, qui craignaient pour leur emploi, comme on peut le voir dans le JT de 13H ci-dessus, sont désormais rassurés puisque les ustensiles de cuisine ont été exclus ce jeudi du périmètre de cette loi écologiste.

"La science et la raison l'ont emporté"

"On est rassuré que la science et la raison l'aient emporté aujourd'hui dans l'hémicycle", a déclaré à l'AFP une porte-parole du groupe très mobilisé depuis la semaine dernière pour échapper à toute interdiction des PFAS dans ses produits, notamment ses poêles, qui en consomment dans une écrasante majorité pour leur revêtement anti-adhésif. "On remercie nos salariés, les organisations syndicales, les élus locaux et nos clients de nous avoir soutenus", a ajouté la direction, qui avait évoqué "une menace très directe" vis-à-vis des 3.000 emplois des usines SEB de Rumilly (Haute-Savoie) et Tournus (Haute-Saône).

Seul regret du groupe, vis-à-vis des autres familles d'industriels : "que finalement l'article 1 n'ait pas été supprimé dans sa totalité, ce qui aurait été logique". L'article principal du texte présenté par l'écologiste Nicolas Thierry, voté ce jeudi en première lecture, prévoit d'interdire à partir du 1ᵉʳ janvier 2026 la fabrication, l'importation et la vente de tout produit cosmétique, produit de fart (pour les skis) ou produit textile d'habillement contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, à l'exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile.

L'ensemble des textiles seront concernés par l'interdiction à compter du 1ᵉʳ janvier 2030.

L'application de l'interdiction aux ustensiles de cuisine, initialement prévue dans le texte, a été supprimée par les députés en séance, plusieurs élus RN, LR et de la majorité se montrant sensibles aux arguments des fabricants concernant les risques pour l'emploi. Les substances per- et polyfluoroalkylées, ou PFAS, utilisées dans l'industrie chimique, s'accumulent avec le temps dans l'air, le sol, les eaux des rivières, la nourriture et jusqu'au corps humain, d'où leur surnom de "polluants éternels".