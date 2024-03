Déchets en bord de route : pour éviter leur dispersion, place au grand nettoyage avant les fauchages du printemps

Avec l'arrivée du printemps, des grandes opérations de nettoyage sont lancées sur les bord de route. Objectif : éviter la dispersion des déchets par les engins de fauchage et les projections sur les véhicules en circulation.

C'est une infraction punie d'une amende de 135 euros. Selon une étude parue en juillet 2023, les automobilistes sont 23% à jeter des déchets organiques par la fenêtre, plus facilement biodégradables, mais également 12% à se débarrasser d'emballages de cette manière et 10% de bouteilles en plastique et canettes.

Des détritus en tout genre qui s'amoncellent le long des routes que s'attèlent à ramasser ces jours-ci les agents départementaux. Et pour cause, avec l'arrivée du printemps, les premières opérations de fauchages approchent. "Il peut y avoir des blocs de bétons, c'est pour éviter de répandre encore plus ces déchets et de faire des projections sur les véhicules en circulation", explique Franck Rohr, chef du centre d'exploitation départemental de Sarreguemines, en Moselle.

Dans ce secteur, les agents ont deux semaines pour nettoyer plus de 400 kilomètres de route. A titre de repère, ils comptent récolter une dizaine de tonnes de déchets, soit près de 30 kilos par kilomètre, d'ici la fin de la semaine.

Il peuvent également compter sur l'aide de bénévoles qui prennent le sujet des dépôts sauvages très au sérieux. C'est le cas d'une trentaine d'habitants d'Argancy (Moselle) qui, une fois par an, s'équipe de pinces et de sacs-poubelles, pour participer à ce grand nettoyage de printemps aux abords des routes. En une matinée, eux ont récupère pas moins d'une tonne de détritus. "Des décharges sauvages, il y en a tout le temps. Les gens ne respectent plus rien", nous confie David Croquet, technicien polyvalent à la mairie d'Argancy.