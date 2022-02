Pollution des océans : zoom sur une innovation majeure

L'avenir de la marine marchande se joue sans doute dans le port Jérôme au Havre. Ce site industriel produit de l'hydrogène liquide. Victorien Erussard est le concepteur du futur Energy Observer 2, un navire de toute nouvelle génération de 120 mètres de long. Zéro émission de gaz à effets de serre grâce à ses moteurs électriques alimentés par l'hydrogène liquide. Dans trois ans, il transportera 240 conteneurs et 480 voitures en Europe et au Moyen-Orient. L'hydrogène liquide est actuellement fabriqué ici à partir du gaz naturel, un processus rejetant du carbone. Dans trois ans, ce sera plus vertueux. Il sera produit à partir de l'eau. L'hydrogène sera stocké sur le navire dans quatre bonbonnes des vingt mètres de long. Capacité : 70 tonnes, l'autonomie du navire sera de trente jours.