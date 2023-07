Interdiction de circulation dans la métropole de Grenoble : la ZFE "à temps partiel", comment ça marche ?

La ZFE de la métropole grenobloise a fait l'objet de critiques de part et d'autre du spectre politique. La majorité écologiste de la ville de Grenoble avait réclamé des mesures "plus ambitieuses" tandis que les opposants, élus ou citoyens, ont dénoncé une mesure "inefficace écologiquement et injuste socialement". Des "évolutions" et des "ajustements" pourront se faire sur ces éléments pendant la mise en œuvre, a indiqué Cécile Cénatiempo, mentionnant une "clause de revoyure" d'ici à 2026.

À ce jour, onze métropoles, dont les premières ont été Lyon, Grenoble et Paris, ont leurs ZFE avec des calendriers différents. Une généralisation de ces zones est prévue par la loi d'ici à 2025 dans les 43 agglomérations de plus de 150.000 habitants.