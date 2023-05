Pollution, mortalité des poissons... Comment sauver la rivière Loue dans le Doubs ?

Les principaux fautifs sont l’agriculture et les activités humaines. Lorsqu’ils sont rejetés, les engrais liquides et les eaux usées s’infiltrent dans les sols. Ceux de la vallée de la Loue sont composés de calcaire, une terre minérale qui ne filtre rien. Les rejets terminent directement dans la rivière. Mathieu et Elodie produisent du lait pour le comté. Pour limiter leur impact, ils ont fait analyser les sols de leurs champs tout proches de la rivière.

Sur les zones en rouge de la carte que vous pouvez voir dans le reportage en tête d'article, il n'est plus possible de mettre de l'engrais. "On a beaucoup de zones en pente où on ne peut pas épandre de lisier. Vers le bâtiment aussi, il y a assez peu de terre, donc là, c'est plus compliqué pour faire ses épandages. C'est interdit sur certaines périodes", explique Mathieu.

La filière comté ne veut plus être montrée du doigt. Elle va donc durcir les mesures environnementales dans son prochain cahier des charges. "On va avoir l'analyse de chaque effluent. On a réduit de 20% les quantités qui peuvent être épandues sur les surfaces. Le producteur qui ne le respecte pas est contrôlé et sanctionné, et cette sanction peut aller jusqu'à l'exclusion de la filière. C'est déjà arrivé", affirme Alain Mathieu, président du comité interprofessionnel de gestion du comté.