VIDÉO - "Des concentrations de gaz mortel" : la région Bretagne sous pression pour gérer le fléau des algues vertes

Ces algues en putréfaction dégagent un gaz toxique : l’hydrogène sulfuré. À son contact, le détecteur d’Yves-Marie Le Lay s’affole. "Quelqu'un qui marche et qui tombe dedans, il peut tout de suite avoir une syncope, rester et s'intoxiquer dedans", explique-t-il. Ce militant écologiste se bat depuis 20 ans contre cette pollution, responsable, selon lui, de trois morts par asphyxie. Et même si la justice n’a établi aucun lien entre les algues vertes et ces décès, pour les associations environnementales, c’est sûr, les marées vertes tuent. "Quand on me dit, comme ça, que quelqu'un se trouve dans une zone de ce type-là, et qu'on a des concentrations de gaz mortel... Si la personne meurt, c'est la signature de l'hydrogène sulfuré", ajoute Yves-Marie Le Lay.