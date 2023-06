VIDÉO - Malgré son interdiction en 2016, le sac plastique fait de la résistance

Il passe d'étal en étal, devenu un incontournable des marchés : le sac réutilisable est dans toutes les mains. Indispensables aujourd'hui, car ce marché est l'un des rares endroits où les sacs en plastique ont presque entièrement disparu. "On évite dans tout ce qu'on va vendre parce qu'on sait que les clients les prennent et les balancent. Nous, on n'emploie que des sacs en papier", explique Cathy Guedon, vendeuse à Bègles (Gironde).