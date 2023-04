VIDÉO - Roubaix : la ville du zéro déchet

Autre idée, une boîte dans laquelle les particuliers peuvent déposer leurs serviettes de toilettes ou leurs draps usagés. Une créatrice de mode les récupère, les recycle et en fait des tee-shirts. La teinture est complètement naturelle. "J’utilise uniquement des plantes et des résidus alimentaires pour teindre. Vous avez des pots d’oignons rouges, des pots d’oignons jaunes, des noyaux d’avocats que je collecte auprès de restaurateurs. Vous avez une serviette de table qui est teinte à partir de noyaux d’avocats", montre Noémie Lemaire, linge de maison en teinture végétale La fabrique aux cocons, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Et en plus, ça résiste au lavage.

Le zéro déchet a commencé ici, il y a neuf ans. À l’époque, la ville a été visionnaire. "C’est clair que quand on a commencé en 2015, ce n’était pas un sujet d’actualité et on nous disait ‘d’où vient cette idée ? Il n’y a pas autre chose à faire ?’ Et on voit que quelques années après, on a pris non seulement de l’avance, on a senti un certain nombre de grandes tendances, notamment la capacité à allier écologie et économie", se réjouit Guillaume Delbar, maire (DVD) de Roubaix.