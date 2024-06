Quelque 50.000 m³ d'eaux usées auraient été déversées dans la Seine au niveau de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). C'est la panne d'une pompe qui serait à l'origine de ce sinistre très odorant. Le maire de la ville vient de porter plainte contre X, pour comprendre aussi comment le phénomène a pu perdurer plusieurs semaines.

"Une eau nauséabonde..." Les internautes amenés à longer la Seine au niveau de Conflans-Sainte-Honorine sont unanimes sur la première manifestation du phénomène : cela sent très mauvais. "Quelques odeurs de chou un peu fortes", précise une riveraine, et "une couleur un peu ocre", ajoute un autre. C'est le répugnant aspect du fleuve depuis le déversement de 50 millions de litres d'eaux usées mi-mai.

Pompes de secours

Pourquoi ces eaux de toilettes et de vaisselles ont-elles été évacuées dans la Seine, sans avoir été traitées ? D'après le maire (LR) de Conflans-Sainte-Honorine, le problème viendrait d'une panne de pompe au niveau de la station de relevage, mais sans certitude à ce stade. "Pour l'origine exacte, il est très difficile de se mettre à la place des techniciens, la cause ça fait 15 jours qu'ils sont dessus et qu'ils ne parviennent pas à la trouver", soupire Laurent Brosse dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

D'autres pompes de secours ont été mises en place depuis deux semaines, "qui permettent d'éviter le rejet d'eaux usées dans la Seine", explique l'édile au micro de TF1. "À l'approche des Jeux olympiques, ce type de déversement dans la Seine pose forcément question", poursuit Laurent Brosse, dont la ville se situe en aval de Paris. Il souhaite désormais, grâce à la plainte qu'il vient de déposer, comprendre comment cet incident a pu durer plusieurs semaines sans aucune intervention.