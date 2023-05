VIDÉO - Pollution : une "météo du plastique" pour alerter

Cette "météo du plastique" s'inscrit dans le cadre d'un rendez-vous international très important. Ce lundi, Paris accueillera 175 pays pour discuter d'un futur traité international crucial, à adopter dès 2024, pour endiguer cette pollution.

Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), les débris plastiques tueraient chaque année plus d'un million d'oiseaux des mers et 100.000 mammifères marins. Les baleines bleues, qui se nourrissent par filtration, consomment jusqu'à 10 millions de microplastiques par jour. Chez l'homme, des morceaux microscopiques ont été détectés dans le sang, le lait maternel et le placenta.

Si rien n'est fait, selon l'OCDE, la production annuelle de plastiques pourrait tripler d'ici à 2060. Elle atteindrait 1,2 milliard de tonnes et les déchets dépasseraient le milliard chaque année.