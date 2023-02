VIDÉO - Préparatifs et premières arrivées : dans les coulisses du Salon de l'Agriculture 2023

Un peu plus loin, un drôle d'embouteillage est en train de se former. Traite pour certaines vaches, douche et shampooing pour les autres. Chaque détail compte. Tout doit être parfait avant l'arrivée du public.

Une demi-heure d'attente, c'est un peu moins pour les lapins, ânes ou encore moutons. Au total, plus de 4000 animaux sont en train d'arriver. Un chassé-croisé digne des week-ends de départ en vacances. Ici, des porcs noirs de Bigorre prennent leurs quartiers parisiens.