VIDÉO - Pour la première fois, un avion relie Londres à New-York avec uniquement du carburant "vert"

La compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic a opéré ce mardi 28 novembre son premier vol… sans pétrole. L'avion, un Boeing 787, a fonctionné avec 100% de carburants dits durables, tels que des huiles de cuisson usagées. La compagnie précise toutefois qu'il n'y avait pas de passagers à bord, ni aucun chargement de fret.

Pourra-t-on vivre un jour sans pétrole ? Alors que s'ouvre ce jeudi 30 novembre à Dubaï la COP28 (avec à sa tête un président, Sultan Al Jaber, aussi patron de la compagnie pétrolière nationale des Émirats), la question se pose après le vol opéré par la compagnie Virgin Atlantic entre Londres et New York propulsé intégralement aux carburants dits durables.

Depuis 2022, certaines compagnies, comme Air France, se targuent de voler en moyenne avec l'équivalent de 1% de carburants d'aviation durables – et jusqu'à 10% à l'horizon 2030 – mais là, c'est le premier vol "fonctionnant 100% aux carburants dits durables sur les deux moteurs, par une compagnie aérienne commerciale, sur un trajet long courrier", souligne Virgin dans un communiqué. La compagnie précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'un vol commercial, donc sans passager ayant payé un billet, ni aucun chargement de fret. Autre élément dont il faut tenir compte : il a fallu changer les moteurs pour que l'avion puisse voler uniquement avec ce carburant.

Huiles de cuisson usagées, résidus de bois ou d'algues

Le milliardaire britannique Richard Branson, fondateur de la compagnie, s'est dit "très fier d'être à bord" du vol au côté des équipes "qui ont travaillé ensemble pour tracer la voie de la décarbonation de l'aviation long-courrier", a-t-il affirmé, précisant par ailleurs, dans la vidéo en tête de cet article, que "personne ne pensait qu'il serait un jour possible pour les compagnies aériennes long courrier de pouvoir voler avec des carburants d'aviation durables". "Aujourd'hui, nous espérons donner tort aux sceptiques et prouver que cela est possible. Et une fois que nous l'aurons fait, nous nous tournerons vers l'industrie du carburant et lui diront : 'si vous le fournissez, nous l'utiliserons'", a-t-il ajouté.

Le gouvernement britannique, qui a également salué cette prouesse technique, a annoncé en décembre dernier soutenir "jusqu'à 1 million de livres" ce projet mené par la compagnie aérienne en collaboration avec l'université de Sheffield, l'avionneur américain Boeing, le motoriste britannique Rolls-Royce ou encore le géant des hydrocarbures BP.

Produits à partir d'huiles de cuisson usagées, résidus de bois ou d'algues, les carburants d'aviation durables (CDA) ou SAF (Sustainable Aviation Fuels) sont utilisables en complément du kérosène (jusqu'à 50%) dans les avions actuels. Ils sont considérés comme le principal levier de décarbonation du secteur pour les décennies à venir, avec une réduction des émissions de CO₂ de 75%, mais leur production reste balbutiante, faute de filières industrielles suffisamment développées, et leur prix 4 à 8 fois plus élevé que celui du kérosène fossile. En outre, ils sont utilisés dans des moteurs à combustion qui continuent de générer du CO2, la décarbonation intervenant plus en amont, dans le fait de réutiliser des matières végétales au lieu d'extraire des hydrocarbures.

Les substituts ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan des hydrocarbures. L'association écologiste Stay Grounded

Pour autant, cette première n'a pas convaincu l'association écologiste "Stay Grounded" qui a qualifié l'opération de "verdissement de façade". "Ce n'est pas une coïncidence que ce vol ait lieu deux jours avant le début de la COP28 à Dubaï", a estimé Stay Grounded dans un communiqué. "Pendant que l'attention du monde se porte sur un seul vol, il y en a 100.000 chaque jour utilisant des carburants fossiles. Les substituts ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan des hydrocarbures", peut-on lire. Finlay Asher, un ingénieur aérospatial qui a travaillé pour Rolls-Royce, cité par Stay Grounded, explique que la technologie des CDA, est une "impasse technologique" car elle ne peut être développée à une échelle suffisante pour faire une différence.

"Les déchets utilisés comme matière première pour le bio-kérosène de ce vol ne sont pas disponibles en quantités suffisamment importantes pour avoir un impact significatif sur les émissions de l'aviation", a abondé à l'AFP le Dr Doug Parr, scientifique chez Greenpeace UK. "De plus, le CO2 provenant de la capture directe de l'air et l'hydrogène vert produit par électrolyse - tous deux utilisés pour fabriquer de l'e-kérosène - sont très coûteux à produire. (...) La seule manière efficace de traiter les émissions de l'aviation à court terme est de s'attaquer à la demande, et toute suggestion contraire relève simplement de l'utopie", a-t-il ajouté.

Interrogé par LCI, l'explorateur, écrivain et réalisateur français, Nicolas Vanier, se veut plus mesuré. "C'est formidable. On voit un petit peu partout qu'il y a des idées qui sont en train de naître", a-t-il lancé dans la vidéo en tête de cet article. "Maintenant, tout ça n'est pas neutre. Il faut de la surface végétale, il faut de l'énergie. On devra de toute façon aller aussi vers une certaine sobriété. Mais il faut se réjouir à chaque fois qu'il y a comme ça des solutions qui sont mises à notre disposition (...) Ce qui est important, c'est d'utiliser ces solutions, car très souvent, ce n'est pas tellement une question de capacité, c'est surtout une question de volonté", a-t-il conclu.