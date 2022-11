VIDÉO - "Pour Noël, on risque de ne pas avoir d'eau au robinet" : des milliers d'habitants du Tarn inquiets

Cette rupture d'approvisionnement en eau pénaliserait aussi de nombreux commerces. Dans un salon de coiffure par exemple, il est impossible de travailler les robinets coupés. "Ce serait quand même catastrophique, si dans un mois, il n'y avait plus d'eau", commente une coiffeuse, Ingrid Vaute, en train de réaliser le shampoing d'une cliente. Elle signale qu'au moment de Noël, "c'est là que l'on fait tout notre chiffre d'affaires" : "On sent que cela va être compliqué, et que ce n'est que le début".

Les employés de l'usine de traitement du barrage du Pas des Bêtes, eux, craignent de ne plus pouvoir filtrer l'eau pour la rendre potable. "Étant donné que le niveau du barrage baisse, on se situe sur la partie basse du stockage et les concentrations d'ammoniaque sont plus importantes, ce qui nécessite des taux de traitement beaucoup plus élevés, jusqu'à ce que l'usine atteigne ses limites", commente Jean-Paul Lasserre, un technicien du centre.