Pourquoi les orques attaquent les plaisanciers

Depuis Porto, le skipper Eliott Boyard, nous raconte. "J'étais à la barre. Effectivement, on a eu un très gros impact dans le bateau. Entre 5 et 7 orques s'obstinaient à attaquer le safran du bateau. Ils venaient trop puissants à plusieurs reprises jusqu'au moment où la coque au niveau du safran a cédé et a entraîné une voie d'eau dans le bateau et ensuite son naufrage", dit-il. Ils alertent les secours. Très vite, ils doivent abandonner leur voilier qui sombra 100 mètres de profondeur en quelques minutes.