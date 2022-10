Pourquoi trouve-t-on encore des fruits et légumes sous plastique dans les supermarchés ? Le 20H vous répond

Pourquoi trouve-t-on encore des fruits et légumes sous plastique dans les grandes surfaces ? Je croyais que c’était interdit.

Vous avez raison, ça l’est depuis le 1er janvier dernier... "Comme prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, il ne sera plus possible de vendre les fruits et légumes frais non transformés dans du plastique", peut-on lire sur le site du service public. Mais il y a une liste d’exceptions longue comme le bras... "D’où la confusion pour le consommateur", explique Alice Elfassi, juriste pour l’association ZeroWaste, très active sur la question des emballages.

Cela concerne notamment les fruits et légumes vendus par lots, les fruits et légumes primeurs, c’est-à-dire de qualité supérieure, et plus largement toutes les variétés jugées trop fragiles pour être vendues en vrac. Pour tous ces produits, listés dans ce décret, la sortie du plastique est progressive d'ici... 2026 ! "Autant on peut le comprendre pour les fruits rouges ou les champignons. Autant ça ne nous semble pas logique pour les pêches et nectarines", regrette-t-on à l’association environnementale.