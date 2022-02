Pourra-t-on bientôt se baigner dans la Seine ?

Sur une année, 300 tonnes de déchets finissent dans la Seine. La majeure partie arrive les jours de pluie. Le ruissellement les entraîne vers les bouches d'égout et ils empruntent le réseau d'eaux pluviales. Sans jamais avoir été traités, ces déchets finissent dans la Seine. Pourtant, il existe une solution. À Champigny-sur-Marne, à la sortie d'un conduit d'eau pluviale, un filet a été installé pour piéger les ordures. Et tous les deux mois, il est vidé. À l'intérieur, 200 kilos de détritus qui ne pollueront pas les fleuves. Quatre filets de ce genre sont installés le long de la Seine. Et il en faudrait cent fois plus pour filtrer chaque sortie d'égout.