Première éolienne en mer de France : où seront construits les prochains parcs ?

Aujourd’hui, plusieurs projets sont d'ores et déjà dans les tuyaux, à des degrés divers d’avancement, en Atlantique ou en mer du Nord. Celui au large de Fécamp (Seine-Maritime) doit être mis en exploitation courant 2023, avant celui de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), l'un des plus contestés de France, et de Courseulles-sur-Mer (Calvados). D’autres parcs sont en projet aux portes de Dunkerque (Nord), de Dieppe et du Tréport (Seine-Maritime), ainsi qu'à Barfleur (Manche), au large de l’île d’Yeu et de Noirmoutier (Vendée) et enfin près de l’île d’Oléron (Charente-Maritime).