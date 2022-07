Près de 1000 km de cours d'eau asséchés à Vienne

D'une commune à l'autre, la baisse du niveau des rivières impose une prise de conscience : "on essaie de ne pas trop gaspiller", "le réchauffement climatique, on en parle tous les jours, mais on en voit depuis peu les conséquences". Une situation de crise qui exige sans doute de repenser la gestion de l'eau, car la Vienne connaît un déficit de pluie depuis près d'un an.