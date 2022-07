Près de 300 départs de feux depuis début juin dans le Gard

Mercredi, les flammes se sont arrêtées aux portes d’une zone commerciale de Beaucaire (Gard), toujours plus près des habitants. Cet incendie a brûlé quatre hectares de végétations. Dans la même journée, les pompiers ont arrêté près de 20 départs de feu. On n’a signalé aucune victime, mais dans les quartiers, tout le monde prend ses précautions. Matthieu Perez, habitant de la commune, ratisse son jardin plusieurs fois par semaine. Pietro a grandi à Beaucaire et sa plus grande crainte est de tout perdre.