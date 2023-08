VIDÉO - Prévention, météo et sensibilisation du public : la recette pour une saison plutôt calme sur le front des incendies ?

En France, en 2022, 65.000 hectares étaient partis en fumée, contre 13.500 cette année, soit cinq fois moins. L'État a ouvert les vannes et débloqué des moyens supplémentaires : 180 millions d'euros, neuf avions et hélicoptères et un millier de camions. Les pompiers doivent désormais être prêts, toute l'année. "On a vu cette année qu'on avait eu des feux très tôt au début de l'année, et on a également des feux qui se déclenchent quelques fois plus tard dans la saison", assure Marc Vermeulen, contrôleur général du SDIS de Gironde.