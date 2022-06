Projet Jourdain en Vendée : comment rendre potables les eaux usées ?

Cette réutilisation des eaux usées est une des solutions d'avenir. Le projet pilote Jourdain est un démonstrateur et sera expérimenté pendant trois ans. Le but est de prouver que l'eau recyclée ne présente aucun risque sur la santé. Pour cela, il faut faire bouger les lois, car rendre les eaux usées potables est pour l'instant interdit en France. Pourtant, cette technique est déjà appliquée en Israël ou en Australie. Est-ce la solution la plus économique ? La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.