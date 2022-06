Provence : 100 nuances de la lavande

La floraison annonce la belle saison et c'est un pic dans les activités touristiques. "Elle ne dure pas longtemps. Ça dure à peu près un mois. Et d'un point de vue visuel et olfactif, il y a toutes les odeurs. A cheval, c'est super agréable", lance une touriste. "Je pense que le plaisir, c'est de se sentir en vacances à quelques pas de chez soi, avec des bonnes odeurs", rajoute une autre femme.