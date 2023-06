Puis-je arroser les plantes de mon balcon à toute heure du jour et de la nuit ? Le 20H vous répond

Attention, si vous habitez dans un immeuble, il peut aussi y avoir des plages horaires à respecter pour arroser, et ce quel que soit le niveau de sécheresse de votre département. "Cela dépend de votre règlement de copropriété. C’est plus pour ménager vos voisins que l’environnement !", explique Emilie Rosita Allain, présidente de l’Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires.