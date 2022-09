Puis-je réduire ma taxe sur les ordures ménagères si je produis moins de déchets ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je fais un effort pour produire moins de déchets. Puis-je bénéficier d’une réduction de ma taxe sur les ordures ménagères ?

Ça dépend de votre commune : c’est elle qui fixe le montant de cette taxe et elle peut effectivement intégrer votre production de déchets dans son calcul. "Au premier janvier 2020, 199 collectivités représentant 5,9 millions d’habitants sont passées à un système de tarification incitative des déchets", explique Alice Elfassi, juriste pour l’association ZeroWaste, qui a co-dirigé cette étude sur le sujet avec l’Ademe. "La loi fixe comme objectif que 25 millions de personnes soient concernées par la tarification incitative en 2025… C’est un levier essentiel pour réduire les déchets d’un territoire". En effet, cela a un effet radical sur la production de déchets : "Elle était de 430 kg par habitant et par an en 2019. Avec une tarification incitative, on peut la diminuer en moyenne de 84 kg par an et par habitant', précise-t-on à l’Agence de la transition écologique.