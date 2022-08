Pénurie d'eau : puits et forage... quelles sont les règles ?

Le puit de Julien se situe au milieu de son jardin, entouré par de grandes plantes pour le camoufler un peu. "Il est là depuis 50 ans, il était à mon voisin. En rachetant le terrain, on a récupéré ce puit." Pour lui, l’eau du puit est très utile. "Tout ce qui est utilisation d'eau non potable pour le puit, donc l'arrosage du jardin, même si c'est avec parcimonie ces temps-ci. Mais aussi pour le lave-vaisselle, la machine à laver, les usages du garage, les toilettes etc.." Un arrêté, entré en vigueur le 21 août 2008, autorise seulement l’utilisation de l’eau de pluie à l’extérieur de l’habitation et pour l’alimentation des chasses d’eau et le lavage des sols. Boire cet eau est interdit, car elle pourrait être chargée en en métaux, matières organiques, micropolluants organiques et micro-organismes. Cet arrêté impose également de séparer les canalisations d’eau de pluie et d’eau potable.

Pour l’utilisation de l’eau sur le linge, il y a débat. L’arrêté de 2008 n’interdit rien, mais préconise de ne pas laver son linge avec l’eau des puits ou d’un forage. En février 2017, l’Agence nationale de Sécurité Sanitaire n’interdit pas non plus cette utilisation. Mais elle recommande que l’eau de pluie ne soit pas utilisée pour le lavage du linge des populations les plus vulnérables.