VIDÉO - Pyrénées-Orientales : après avoir parcouru 930 hectares, l'incendie a été maîtrisé

L’immense panache de fumée ne cesse de grossir. Près de 500 pompiers et des avions Dash luttent depuis 9h30, ce dimanche, contre l’incendie. Ce dernier s’est déclaré entre la commune de Cerbère et de Banyuls-sur-Mer. Au total, 930 hectares ont déjà été parcourus. Plusieurs habitants de Cerbère avaient été évacués, certains très inquiets se sont réfugiés près de la mer et ont filmé quelques images, que vous pouvez voir dans la vidéo en tête de cet article.