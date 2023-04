VIDÉO - Pyrénées-Orientales : un état de sécheresse digne d'un mois de juillet... au mois d'avril

Leur deuxième préoccupation, l'état des nappes phréatiques. Ces dernières sont bien en dessous leur niveau normal de saison. C'est inquiétant, à tel point qu'ouvrir son robinet pour boire un verre d'eau est désormais impossible dans quatre villages du département. Celle-ci est impropre à la consommation, car elle n'est plus puisée dans la nappe phréatique, trop basse, mais dans un forage agricole non potable. Les habitants comptent dorénavant sur cette distribution municipale, un pack d'eau par personne et par semaine.

La suite du reportage est à découvrir dans la vidéo en tête de cet article.