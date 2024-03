Pyrénées-Orientales : où en sont les nappes phréatiques dans le département le plus touché par la sécheresse ?

Malgré une amélioration globale en France, l'état des nappes phréatiques dans les Pyrénées-Orientales reste inquiétant. Les pluies tombées en février sur le territoire n'ont pas permis d'améliorer la situation. La faute à des intempéries trop violentes et à des sols déjà bien trop secs.

C'est mieux que l'an dernier. En France, le niveau des nappes phréatiques affiche un état globalement bien meilleur qu'en 2023, où le pays avait rapidement été frappé par une importante sécheresse. Selon les données publiées par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), au 1ᵉʳ mars, 46% des nappes étaient au-dessus des normales mensuelles. Mais, avertit l'organisme, la situation stagne depuis deux mois et cache d'importantes disparités sur le territoire. Dans les Pyrénées-Orientales, touchées depuis deux ans par une sécheresse historique, le niveau de recharge est resté largement insuffisant et le remplissage des nappes phréatiques a même baissé par endroit malgré les premières pluies tombées depuis bien longtemps dans le département.

Des pluies violentes pas vraiment efficaces

Dans le Languedoc et le Roussillon, ces pluies tombées "ont probablement eu des difficultés à s'infiltrer en profondeur à travers des sols peu humides", pointe le BRGM, alors que les Pyrénées-Orientales subissent d'importantes restrictions depuis de nombreux mois, avec l'interdiction d'arroser ou de remplir sa piscine à l'eau courante. Il faut dire que dans le département, la situation est catastrophique avec des cours d'eau, comme l'Agly, complètement à sec, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article.

La situation des nappes phréatiques en France au 1er mars 2024 - BRGM

Sur le Languedoc, si le territoire a connu ses premières pluies depuis bien longtemps en février, "les niveaux des nappes se sont améliorés par endroits, mais restent néanmoins insuffisants", précise le BRGM qui détaille que "les pluies violentes ne sont pas forcément les plus efficaces pour la recharge des nappes", une grande partie ayant tendance à ruisseler vers les cours d'eau puis la mer. Si l'on ajoute à ces données le fait que ces précipitations sont tombées sur des sols extrêmement secs, qui absorbent bien moins efficacement l'eau, elles ont, au mieux, suffi à réhydrater les sols en surface, mais pas les nappes en profondeur.

Rester prudents

Pour le reste du territoire, les nappes de la Bretagne à l'ouest du Massif central et aux Pyrénées-Atlantiques, d'une part, et de l'Artois aux vallées alpines d'autre part, ont pu se réalimenter grâce aux importants épisodes de précipitations. Une bonne nouvelle avant l'arrivée du printemps et la fin de la période de recharge. En revanche, les nappes du sud de l'Alsace, du couloir de la Saône et du sud du Massif central sont restées à des niveaux bas, voire très bas. Par ailleurs, alerte le BRGM, dans le Sud-Est, il est "très difficilement envisageable" d'espérer des niveaux au-dessus des normales d'ici au printemps.

Une situation contrastée qui pousse le BRGM à rester "assez prudent" pour les prochains mois. "En cas de précipitations insuffisantes en mars et avril, l'état des nappes pourrait se dégrader rapidement sur les nappes réactives, et lentement sur les nappes inertielles", où l'au a besoin de plus de temps pour s'infiltrer, prévient-il. L'incertitude est d'autant plus grande que Météo-France anticipe des températures plus élevées que la normale en mars, avril et mai, favorables à l'évaporation et à l'assèchement des sols.