VIDÉO - Alerte au requin dans les Pyrénées-Orientales : une plage évacuée en urgence

Le drapeau rouge a été hissé dans la foulée, entrainant l'évacuation des baigneurs et l'interdiction de la baignage dans la zone jusqu'à nouvel ordre. Mais alors que le requin s’est approché à quelques mètres seulement du rivage, des vacanciers, aussi impressionnés qu'émerveillés, ont réussi à le filmer. Sur des séquences postées sur la Toile, et relayés par nos confrères, on distingue notamment l'aileron du squale dépassant de la surface de l'eau.

La patrouille de sapeurs-pompiers partie en reconnaissance et surveillance de l'animal après l'alerte n'a plus décelé ensuite aucun signe du requin entrainant sa levée dans l'après-midi et le retour à l'eau des baigneurs.