VIDÉO - Qu'est-ce que la mouche suzukii, cet insecte qui ravage les récoltes de cerises ?

Catastrophe cette année : les ravages de cette suzukii se cumulent avec l’attaque massive d’une autre mouche, la rhagoletis. Les agriculteurs pointent du doigt l’interdiction l’année dernière d’un produit phytosanitaire, le phosmet. "La rhagoletis, on n’avait plus de problème depuis des années, on la connaît très bien. Mais elle était gérée et là, elle est ingérable. Entre les deux mouches, on n’y arrive plus", peste Nicolas Auragnier, président du groupement de producteurs La Cerise des monts de Venasque.