Que pèsent les voyages d'affaires ?

Ce chiffre pourrait encore gonfler. Car depuis l’interdiction des vols commerciaux entre deux destinations accessibles en moins de deux heures et demie en train, le nombre de créneaux des compagnies a fendu. Il y a de plus en plus de cadres se rabattent sur l’aviation privée. Avec ses 480 avions d’affaires, la France se situe loin derrière les Etats-Unis qui en comptent 22 000.