Sécheresse : quels sont les départements déjà en alerte ?

Alors qu'au 28 février, deux départements étaient placés en vigilance, 20 sont désormais à ce seuil d'alerte. Il s'agit de l'Ariège, du Calvados, de la Corrèze, de la Creuse, de l'Eure, du Gard, du Gers, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, des Hautes-Pyrénées, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Lot-et-Garonne, de la Marne, de la Sarthe, de la Savoie, de la Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, du Vaucluse et de l'Yonne. Pour ces départements, seule une incitation à économiser de l'eau est émise par les préfectures concernées.

Au 30 mars, selon le site du ministère de la Transition écologique, 6 départements ont été passés en alerte : les Alpes-de-Haute-Provence, la Drôme, la Haute-Saône, l'Isère, la Vienne et les Yvelines. 5 départements sont, eux, en alerte renforcée : l'Ain, l'Aude, l'Oise, les Pyrénées-Orientales et le Var. Ces seuils d'alerte impliquent des restrictions de prélèvement d'eau. Enfin, les Bouches-du-Rhône sont considérées comme étant en crise. Cela implique que tout prélèvement en eau non prioritaire est interdit dans la zone concernée.

Malgré les précipitations du mois de mars, la situation semble donc s'être aggravée, avec 18 nouveaux départements en vigilance. Au 28 février, l'Ain était en alerte renforcé, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, comme dans les Pyrénées-Orientales et dans le Var. La Haute-Savoie est toujours en situation de vigilance. L'Isère, qui était en alerte renforcée, est désormais passé en alerte seulement. La Savoie, en alerte, a été rétrogradée au seuil de vigilance, comme l'Indre-et-Loire, en crise et qui est passée en vigilance.