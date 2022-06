Rafraîchir les villes : la climatisation en sous-sol

"Quand on consomme moins, on rejette moins. On ne rejette pas en centre-ville du chaud comme solution autonome, et surtout notre chaud, il est rejeté dans la Seine. Le centre-ville, aujourd'hui, est 5 °C plus élevé que la périphérie. Et donc, ne pas rejeter en centre-ville, c'est ne pas augmenter la température dans le centre-ville", explique Jean-Charles Boulier, directeur général "Fraîcheur de Paris".