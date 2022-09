Ragondins, les envahisseurs des marais

En tout, ce sont 8 000 kilomètres de canaux sur plus de 100 000 hectares. Le Marais poitevin est la deuxième plus grande zone humide du pays où prospère une biodiversité exceptionnelle. C'est un paysage bucolique mis en péril par un petit mammifère, le ragondin. Chaque année, leur nombre est multiplié par cinq. Xavier Garreau est éleveur et administrateur du parc régional.