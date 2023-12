RÉALITÉ AUGMENTÉE - Un mammouth grandeur nature au 20H de TF1 : revivez l'expérience dans votre salon

Un mammouth en 3D est apparu dimanche soir sur le plateau du 20H de TF1. L'occasion de parler du projet d'une entreprise américaine qui souhaite redonner vie à cette espèce disparue depuis fort longtemps pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous pouvez revivre cette expérience immersive chez vous, à l'aide de votre smartphone.

3m40 de haut et jusqu'à six tonnes. Ce dimanche, un mammouth disparu il y a 4000 ans a été reconstitué en 3D sur le plateau du 20H de TF1, aux côtés du journaliste Yani Khezzar qui conduit l'expérience. Mais alors, pourquoi réaliser cette scène immersive, digne d'un scénario de Jurassic Park ? Ces dernières années, des généticiens américains cherchent le moyen de ressusciter le mammouth laineux, un herbivore de la période glaciaire qui a vécu sur plusieurs territoires du Nord, protégé du froid extrême par une épaisse fourrure.

Il ne reste aujourd'hui que les ossements de cette espèce dont les scientifiques ont pu extraire de l'ADN. Il s'agit du point de départ de toute l'expérience, cet ADN étant identique à plus de 99% à celui d'un autre animal, l'éléphant d'Asie. Le projet est ainsi de prendre certains gènes de l'ADN de l'éléphant, afin qu'ils imitent ceux du Mammouth. Le résultat souhaité par les généticiens : un embryon hybride entre l'éléphant et le mammouth qui grandirait dans un utérus artificiel. D'après les scientifiques, la première naissance pourrait avoir lieu en 2027.

Redonner vie au mammouth laineux pour lutter contre le réchauffement climatique

En Sibérie, le réchauffement climatique a des effets sur le permafrost. Sous la neige, cette terre congelée en profondeur depuis des millénaires commence à fondre. Une situation très inquiétante, car en fondant, elle libère d'énormes quantités de méthane, un gaz qui réchauffe 30 fois plus l'atmosphère que le CO2. Les scientifiques craignent par ailleurs que la fonte du permafrost libère d'anciens virus congelés depuis plusieurs millénaires.

D'après les scientifiques qui travaillent sur ce projet, réintroduire des mammouths pourrait ainsi protéger le permafrost. Ils estiment qu'en piétinant le sol au quotidien, le mammouth compacterait la neige ce qui ferait théoriquement baisser la température du sol. Il agirait également plus largement sur tout cet écosystème en abattant des arbres et en favorisant les prairies qui refroidiraient mieux le sol.

Au-delà de cet argument écologique, notre journaliste Yani Khezzar rappelle qu'il existe avant tout une fascination pour cet animal, une envie de réaliser la prouesse scientifique de ressusciter une espèce disparue, malgré les questions éthiques que ce projet soulève. Car en effet, certains chercheurs avancent qu'il est difficilement acceptable de déplacer les éléphants d'Asie, qui sont des animaux sociaux et intelligents, doués d'une culture. D'autant plus qu'il n'est pas certain qu'un véritable mammouth laineux se sente à sa place dans l'Arctique d'aujourd'hui. Les experts rappellent par ailleurs que l'urgence se porte davantage sur la réduction des émissions humaines de gaz à effet de serre.

Pour aller plus loin sur ce sujet et projeter, chez vous, un mammouth en 3D grâce à la réalité augmentée, cliquez sur ce lien et laissez-vous guider. >> https://arlink.realengine.io/84b8e5ac-1426-461f-8afc-3adfbc7bbb3a

Il est recommandé d'installer l'application française gratuite Real Illusions pour une expérience complète.