VIDÉO - Réchauffement climatique : les moules attaquées par les araignées de mer

Les araignées de mer sévissent notamment dans la baie de Saint-Cast-le-Guildo, en Bretagne, où travaille Laurent Denoual. En 23 ans de carrière, il n’avait jamais connu une telle situation. "Ce n'est même plus de l'angoisse, on est au-delà. C'est de la trouille en permanence", confie le mytiliculteur. Et pour cause, les pertes sont colossales. Lui aussi producteur de moules dans la région, Benjamin Guinand a vu sa production passer de 250 à 120 tonnes par an. "On est dans le dur. Les entreprises du secteur sont en train de mourir. On meurt à petit feu. La prédation n'est pas loin de 50% de notre production", déplore-t-il.