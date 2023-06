Alertes par SMS, registres des personnes fragiles… Ce que prévoit le gouvernement pour faire face aux canicules cet été

Il compte notamment déployer une campagne grand public, indiquant les travaux et les comportements à avoir au sein de son logement, et les "bons gestes" pour prévenir les noyades ou prendre soin de ses animaux de compagnie. Un recensement des îlots de chaleur et des fontaines dans les communes sera effectué et communiqué à la population et des messages de prévention dans les transports, dans les aéroports, gares et axes routiers, et par SMS seront diffusés en cas de fortes chaleurs.

Les gestionnaires du réseau d'électricité "RTE et Enedis renforceront dès l’été 2023 les moyens de surveillance et d'intervention en déployant notamment des équipes d’urgence pendant les vagues de chaleur et de sécheresse afin d'éviter des coupures de courant", indique également le gouvernement.