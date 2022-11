La mortalité a fortement grimpé pendant les trois canicules de l'été 2022, selon Santé Publique France

Les plus âgés ont été les plus touchés par cette surmortalité. Les 75 ans et plus représentent 2272 des "décès en excès", "soit un décès en excès sur six" chez cette tranche d'âge. Quatre régions concentrent à elles seules plus des deux tiers de ces décès supplémentaires, ayant été les plus touchées par les canicules : Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-D’azur. De manière générale, "l'excès de mortalité relatif" a été plus important dans les départements placés en vigilance rouge. Quant à l'épisode le plus meurtrier, il s'agirait de la deuxième canicule, pendant le mois de juillet. Au cours de l'été, sept accidents mortels au travail ont aussi été constatés, "en lien possible avec la chaleur", "principalement dans le cadre d’une activité professionnelle conduite à l’extérieur, dont trois dans le secteur de la construction".

Quant aux prises en charge médicales, elles ont été nombreuses à être liées aux fortes chaleurs. Entre le 1er juin et le 15 septembre 2022, plus de 22.000 recours aux soins ont été recensés (passages aux urgences et consultations SOS Médecins) pour des troubles liés à la canicule, comme les hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies. "Ces recours aux soins ont été multipliés par deux aux urgences et par trois pour les consultations SOS médecins durant les périodes de canicules, par rapport aux périodes hors canicules", note l'agence sanitaire. Reste toutefois que ces chiffres "ne permettent pas de présager de l’impact de la chaleur sur la mortalité".