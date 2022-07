Fonte des glaces : après Tignes, la station des Deux-Alpes pourrait fermer plus tôt que prévu cet été

Ce qui est sûr, c'est que depuis trois décennies, la fonte des glaces ne cesse de s'accélérer. Certains skieurs aguerris vont même jusqu'à remettre en cause leur propre pratique. "Au final, je me rends compte que ce n'est peut-être pas forcément utile pour moi d'aller skier en été. Peut-être que le fait de skier sur le glacier, ça le dégrade encore plus vite. Il serait temps de faire un choix et d'arrêter ce genre de pratiques...", explique l'un deux dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Le réchauffement climatique fait petit à petit disparaître les glaciers et, par extension, le ski d'été. "Les petits glaciers vont être amenés à terme, à disparaître et puis les gros glaciers autour de la chaîne du Mont Blanc ne vont pas disparaître, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais ils vont s'adapter et réduire en taille", explique Emmmanuel Le Meur, glaciologue. Une publication datant de mai 2022 de l'observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) estime que le bilan moyen d'une sélection de glaciers français montre un retrait de 19 mètres par an équivalent eau.